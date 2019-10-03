Alçı’ya bir dava da Yozgat’tan

1994’te Türkiye katil devlete sahipti” şeklinde sözleri üzerine suç duyurusunda bulundu. Nagehan Alçı, 27 Eylül 2019'da Habertürk televizyonundaki canlı yayında “Devlet şayet katil devletse, ona sonuna kadar da katil devlet denir. 1994'te Türkiye katil devlete sahipti” şeklinde sözler söylemişti. Bunun üzerine Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile Nagehan Alçı arasında gerginlik yaşanmıştı. Alçı'nın bu sözleri üzerine isminin açıklanmasını istemeyen Yozgatlı bir vatandaş, ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından Yozgat Adliyesi’ne Avukatı ile birlikte giderek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Nagehan Alçı'nın programda söylediği cümlenin yer aldığı suç duyurusu dilekçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine ‘katil’ dediği, bu ifadelerini ısrarla savunduğu, defalarca tekrarladığına yer verildi. Dilekçede, “Nitekim gelen tepkiler üzerine de 30 Eylül 2019 tarihli Habertürk’de yer alan köşesinde de pişmanlık gösterip geri adım atmadığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aşağılayıcı ifadelerini yinelemiştir” ifadelerine yer verildi.