Alçaklıkta sınır tanımıyorlar

Şüphelilerin Tekirdağ, İstanbul, Antalya, Yozgat, Mersin, Van ve Samsun başta olmak üzere pek çok ilde vatandaşlardan para topladığı kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, valilik ve belediye gibi bazı kamu kurum ve kuruluşlarının adını kullanarak Suriye El-Bab’da, Hakkari’de ve çeşitli yerlerde şehit olan askerlerin aileleri için konut edindirme projesine destek sağlamak amacıyla izinsiz yardım toplandığı bilgisini alan Tekirdağ Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak çalışma yürüten Velimeşe Karakol Komutanlığı ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Tekirdağ ve ilçelerinde izinsiz yardım toplayan

B.C. ve S.M. adlı şüphelileri Çerkezköy’deki evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman da ele geçirildi.

Ele geçirilen dokümanları inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli şahısların İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Yozgat, Mersin, Van ve Samsun illeri başta olmak üzere ülke genelinde bir çok ilde şehitlere yardım adı altında çok sayıda şirketten yaklaşık 150 bin TL topladıklarını tespit etti.