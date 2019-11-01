ALANYA’YI SALLADIK

E-Twinning projesi kapsamında düzenlenen ‘Şehirler ve Kokular’ Festivaline Yozgat’tan Milli Eğitim Vakfı İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Festivalde Yozgat’a özgü ürünler tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenen ‘Şehirler ve Kokular’ Festivali Alanya’da gerçekleşti. E-Twinning projesi kapsamında her ilin kendisine özgü ürün ve kokuların sergilendiği 61 İlin katılım gösterdiği festivale, Yozgat’ı temsilen, Milli Eğitim Vakfı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Meliha Sarı başkanlığında 2 Öğretmen ve 5 öğrenci katıldı. Festivalde Cehrilik Lalesi Kolonyası, Kavurga, Sorgun Yağlısı, Yozgat yöresine ait el sanatları ve tahıl ürünlerinin yanı sıra Yozgat’ın tarihi tanıtıldı. Yozgat’tan götürülen koku ve tatları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yerli ve yabancı turistlerin tam not verdiği tat ve kokular ilgi çekti. Proje kapsamında Yozgat’ın tanıtımı yapılırken, öğrencilerde konakladıkları otelde eğlenceli vakit geçirme imkanı buldular. Öğrenciler için ayarlanan özel bir yatla deniz turu yapıldı. Kırmızı Beyaz bayraklarla yatta Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Milli Eğitim Vakfı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Meliha Sarı, "Proje ile öğrencilerimiz ilkleri yaşadı. Öğrencilerimiz için farklı bir deneyimin yaşandığı festival oldukça zevkli geçti. Öğrenciler için ayarlanan çok özel bir gemiyle deniz turu yapıldı. Kırmızı Beyaz bayraklarımızla gemide Cumhuriyet kutlaması yapıldı. ‘Alanya Türkiye kokacak, Alanya'nın kokusu tüm Türkiye’yi saracak’ sloganıyla başlatılan proje öğrencilerimizde çok güzel anılar bıraktı. Festivalde Yozgat’ı temsil etmenin gururu ve mutluluğunu yaşadık" dedi.