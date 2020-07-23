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Alanlar belirlendi

Yozgat Belediyesi, kurban satışı için tek adres gösterirken kesim yerlerini de ilan etti.

23 Temmuz 2020 Perşembe 00:20
Alanlar belirlendi

YOZGAT Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurban satış alanı ile birlikte bayram süresince kesimin yapılabileceği alanları da belirleyip, ilan etti.
Kurban Bayramı öncesinde kurban satışlarının sadece Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'ndeki Et ve Süt Kurumu karşısındaki Canlı Hayvan Pazarı’nda yapılabileceği kaydedildi.
Kurban Bayramı süresince ise, Çapanoğlu Mahallesi’nde iki alan belirlendi. Bu mahallede 2. Etap TOKİ Yaşamkent üstü D-16 blokları yanı ile Hz. Bilal Camii altında vatandaşlar kurbanlarını kesebilecekler.
Karatepe Mahallesi’nde Milli İrade İmam Hatip Lisesi yanındaki alanda,  Bahçeşehir Mahallesi’nde Onut Apartmanı önündeki alanda, Mehmet Hulusi Mahallesi’nde ise Canlı Hayvan Pazarı içindeki kesim alanında kesim yapılacağı bildirildi.
Şahıslar, cadde ve sokaklara taşmamak şartıyla özel mülkiyetlerinde kesim yapabilecekleri de duyuruldu.

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Alanlar Belirlendi
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