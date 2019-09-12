Alandaki Çalışma!

Yozgat Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Alanı’nda protokolün kullanılacağı alanlardaki renkli parkelerin oynaması nedeniyle değişimini yaptı. Alanın diğer kesimlerindeki kopan, çirkin görüntü arz eden mermerlerin, Cumhuriyet Alanı’nda yapılacak olan genel yenileme çalışmaları kapsamında yenileneceği bildirildi.

