Alanda Sergilendi

Çadırların yakınlarını kaybeden vatandaşların hizmetinde kullanılacağı belirtildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediyesi bünyesinde taziye çadırlarının bulunmadığını, bunun eksikliğinin hissedildiğini kaydetti. Köse, ‘’Biz hemen taziye çadırlarını alarak hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Cenaze hizmetlerinde görevli arkadaşlarımız koordinesinde bir yakınını kaybeden hemşehrilerimizin evinin önüne üç gün boyunca taziye çadırımızı kuracağız. Masa ve sandalye desteği vererek zor günlerinde yanlarında olacağız. Çadırlarımız 80 ve 100 kişi kapasiteli. Hemşehrilerimizin bu hizmeti görmesi için, Cumhuriyet Alanı’nda sergiliyoruz’’ dedi. Yozgat Belediyesi daha önce sorunu çözebilmek amacıyla her mezarlığa bir taziye evi yaptırmıştı. Daha sonra ise her mahalleye hem taziye hem de farklı sosyal amaçla kullanılmak üzere ‘Mahalle Konağı’ uygulaması devreye sokulmuş, bazı mahallelerde hizmete sunulmuştu.