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Alanda sergi

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji, Tarih ve Sanat Tarihi Bölümleri tarafından ‘Kariyer Günleri’ etkinlikleri çerçevesinde 12-13 Mayıs tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanında sergi düzenlendi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:33
Alanda sergi

Arkeoloji Bölüm Başkanı Doçent Dr. Hacer Sancaktar, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkgül Kaya, Tarih Bölüm Başkanı Yunus Özger öncülüğünde hazırlanan ‘Belgelerle Yozgat’, ‘Yozgat Türk-İslam Eserleri’ ve ‘Uygarlık Tarihinin En Kudretli Paraları’ ve ‘I. Alaeddin Keykubad Dönemi Sikkeleri’ temalı sergi açıldı. Sergi açılış sonrası rüzgârlı hava nedeniyle Yozgat Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanına kurulan çadırın içerisinde devam etti. Yozgat tarihine ışık tutan sergide Osmanlı arşivindeki Yozgat’a dair belgeler, gazete kupürleri ve Yozgat merkezinde yer alan Türk-İslam eserleri, tarih boyunca paralar ve I. Alaeddin Keykubat dönemine ait sikkelerin fotoğraflarına yer verildi. Halk tarafından yoğun ilgi gösterilen sergide görevli öğretim üyeleri ve öğrenciler çalışmalar hakkında bilgiler verdi. •Sema Nur Koçaker•

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