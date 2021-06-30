ALANDA RESiM SERGiSi

Yozgat Cumhuriyet Alanı’nı, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin, eğitim süreçleri içerisinde öğrenirken hazırladıkları çalışmalardan oluşan resimlerin yer aldığı sergiye sahne oldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen serginin açılışını Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi ile birlikte yaptı. Vali Polat, Covid19 tedbirleri nedeniyle uzun süredir bu tip etkinliklerin yapılamadığını hatırlatarak, tekrar meydanda olmanın mutluluğunun yaşandığını vurguladı, salgınla mücadelede vatandaşların verdiği destekle, kurallara uymalarıyla önceki gün 100 bindeki sayının daha da azaldığını söyledi. 1 Temmuzdan itibaren normalleşme adımları çerçevesinde çoğu yasak olan, açılması izne tabi olan esnafın işyerlerinin açılacağını bildiren Vali Polat, normalleşme süreciyle birlikte kimsenin rehavete kapılmamasını, kurallara uymalarını istedi. Vali Polat, Pandemi sürecinde normalleşmeye geçilmeye başlanıldığı şu günlerde sokakta açılan ilk sergi olduğunu, emek veren hocalar başta olmak üzere, okul müdürü ve işin ana fikri, asıl olan, mekânın asıl sahibi öğrencilere teşekkür etti. Polat, ‘’Geçtiğimiz hafta Belediyemizle, Spor Müdürlüğümüzle, Aile Müdürlüğümüzle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıyla özellikle yaz ayında bu salgın döneminde çocuklarımızın asosyalleşmemeleri adına ne yapabiliriz diye toplantı yaptık. Bu sezon yaz ayını yoğun ve dolu bir şekilde geçirmemiz lazım ki bu çocuklarımızı tekrar sokağa, sosyal faaliyet, kültürel faaliyet içine çekebilelim’’ dedi. Polat, devletin tüm imkânlarıyla çocukların yanında olduğunu, ücretsiz olan tüm kurslara çocukların yazdırılması için velilere çağrıda bulundu. Polat, ‘’5 Temmuzda Kuran kurslarımız başlıyor. Kuran kursumuzun yanında halk eğitim kurslarımız, gençlik müdürlüğümüzün kursları başlıyor. Hiçbirinden ücret alınmadan tüm çocuklarımızı kurslarımızda ağırlamak ve onların tekrar bu dönemde yaşadığı sıkıntıları atlatmaları için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Sergide emek veren, içindekileri, düşüncelerini kâğıda kaleme döken tüm öğrenci kardeşlerime, onlara yol gösteren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. Daha sonra Vali Polat ve beraberindekileri sergiyi gezip, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları hakkında bilgi alındı. •İhsan Çelikkaya•