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Alanda maç keyfi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Şampiyonu Yozgatspor’un Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynadığı müsabaka Cumhuriyet Alanında dev ekranda canlı yayınlandı.

Alanda maç keyfi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Şampiyonu Yozgatspor’un Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynadığı müsabaka Cumhuriyet Alanında dev ekranda canlı yayınlandı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
79 Okunma
Alanda maç keyfi

Ordu Altaş TV’nin canlı olarak verdiği müsabakayı Yozgat Belediyesi de Cumhuriyet Alanına kurduğu dev ekran ile müsabakaya gidemeyen Yozgatlılara ulaştırdı. Cumhuriyet Alanına kurulan dev ekranda yayınlanan Yozgatspor Kelkit Belediye Hürriyetspor TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasına Yozgatspor taraftarlarının yoğun ilgi gösterdi. Ekran başından takımlarını destekleyen kırmızı siyahlı taraftarlar.

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