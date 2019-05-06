Alanda maç keyfi

Ordu Altaş TV’nin canlı olarak verdiği müsabakayı Yozgat Belediyesi de Cumhuriyet Alanına kurduğu dev ekran ile müsabakaya gidemeyen Yozgatlılara ulaştırdı. Cumhuriyet Alanına kurulan dev ekranda yayınlanan Yozgatspor Kelkit Belediye Hürriyetspor TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasına Yozgatspor taraftarlarının yoğun ilgi gösterdi. Ekran başından takımlarını destekleyen kırmızı siyahlı taraftarlar.