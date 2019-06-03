Alanda iftar geleneği

Yozgat Belediyesi’nin Türkcell ile işbirliği yaparak düzenlenen iftar sofrasında Yozgat Valisi Kadir Çakır ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de yer aldı. Alanda yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı iftarda, Yozgatlılarla birlikte iftar yapan Vali Kadir Çakır, yemek sonrası yaptığı konuşmada, tüm Yozgat halkının Ramazan Ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik etti.
03 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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