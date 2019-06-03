Alanda iftar geleneği

Yozgat Belediyesi’nin Türkcell ile işbirliği yaparak düzenlenen iftar sofrasında Yozgat Valisi Kadir Çakır ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de yer aldı. Alanda yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı iftarda, Yozgatlılarla birlikte iftar yapan Vali Kadir Çakır, yemek sonrası yaptığı konuşmada, tüm Yozgat halkının Ramazan Ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik etti.