Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1329
ALTIN
449.248
DOLAR
7.8115
STERLİN
10.3992
EURO
9.3377

Alanda çalışmalar tamgaz

Yozgat Havalimanı, 36 bin metrekare apron, 2 bin 600 metre piste sahip olacak ve yıllık 2 milyon yolcu kapasitesiyle uluslararası standartlarda hizmet vereceğini bildiren Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’Havalimanı tamamlandığında Yozgat'ımızı dünyaya bağlayan bir kapı olacak’’ dedi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 00:23
Alanda çalışmalar tamgaz

ALTYAPI çalışmalarında yüzde 65 gerçekleşme oranına ulaşılan Yozgat Havalimanı, tamamlandığında kentin dünyaya açılan kapısı olacak. Yozgat ve çevre illerin hava ulaşımı ihtiyacını karşılamak üzere 3 Haziran 2018'de temeli atılan havalimanında inşaat çalışmaları sürüyor. Son yıllarda yapılan duble yollar, tamamlanmak üzere olan yüksek hızlı tren hattı ve havalimanı inşaatı yatırımlarıyla Yozgat, sorunsuz ulaşım ağına kavuşacak. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkiinde yapımına başlanılan ve 2022'de hizmete açılması planlanan havalimanın altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı. Yozgat'ın sosyo-ekonomik gelişimine de büyük katkı sağlaması beklenen havalimanında 36 bin metrekare apron, 2 bin 600 metre uzunluğunda pist bulunuyor.  Aynı anda 4 orta boy, 5 büyük boy uçağın iniş yapabileceği Yozgat Havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesiyle uluslararası standartlarda bir havalimanı olacak. Yozgat Valisi Ziya Polat, kentin, kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan bir kavşak konumunda bulunduğunu söyledi. Polat, "Kara yollarımızın yanında yüksek hızlı tren inşaatımız devam ediyor.  Bunun yanında Yozgat'ımıza artı katacak ulaşım projelerimizin başında havalimanımız geliyor. Havalimanı, tamamlandığında Yozgat'ımızı dünyaya bağlayan bir kapı olacak" dedi. Yozgat'ın ‘cazibe merkezi’ adayı olduğunu dile getiren Polat, "Bu uğurda da devletimizin tüm imkanlarıyla yatırımlar devam ediyor. Bizim yurt dışında gurbette çok hemşehrimiz var. Onların buraya ulaşımına katkı sağlayacaktır. Umarım planlandığı üzere 2022'de havalimanı inşaatımız bitecek. Yozgat'ımıza ve bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu. Havalimanı inşaatında görevli jeoloji mühendisi Mustafa Özdemir de kış şartlarına rağmen inşaatın sürdüğünü söyledi. Özdemir, "Çevre yolunda, apronda, pist alanında haftanın 7 günü yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Hedefimiz, gelecek yıl beton ve asfalt imalatlarını tamamlayarak üstyapıya hazır hale gelmesi" ifadelerini kullandı.  İş makinesi operatörü Süleyman Sırrı Toy da Yozgat Havalimanı inşaatında çalışmaktan mutlu olduklarını, bir an önce bitmesi için çabaladıklarını belirtti.Ömer Ertuğrul 

Anahtar Kelimeler:
Alanda çalışmalar Tamgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAYAT VERECEK
HAYAT VERECEK
Yamaçlı’da peyzaj çalışmaları
Yamaçlı’da peyzaj çalışmaları
Kadınlar üretecek
Kadınlar üretecek
EN iYi NARKOTiK POLiSi ANNE
EN iYi NARKOTiK POLiSi ANNE
Kırsalda gelir düzeyi yükseltiliyor
Kırsalda gelir düzeyi yükseltiliyor
Çarşı Pazar gezdi
Çarşı Pazar gezdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim