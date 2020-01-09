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ALANDA ARABAŞI ZiYAFETi

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin geleneksel Arabaşı Şöleni etkinliği Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirildi.

ALANDA ARABAŞI ZiYAFETi

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin geleneksel Arabaşı Şöleni etkinliği Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirildi.

09 Ocak 2020 Perşembe 03:49
ALANDA ARABAŞI ZiYAFETi

Alanda kurulan masalarda katılımcılara Arabaşı ikramında bulunuldu. Daha önce 2015 ve 2016 yıllarında Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Arabaşı Şöleni’nin 7’incisi de ilgiyle karşılandı. Etkinliğe, Yozgat valisi Kadir Çakır, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de katılarak, vatandaşlara arabaşı ikramında bulundu. Yozgat’ın geleneksel damak tatlarından olan arabaşı, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan arabaşı hamuru ve çorbası alanda toplanan yaklaşık bin 500 kişiye ikram edildi. Şölende, öğrenciler ve vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekip eğlendi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, arabaşının ‘Yozgat'ın milli çorbası ve yemeği’ olduğunu söyledi.  Arabaşının çok faydalı olduğunu dile getiren Çakır, "Bütün vatandaşlarımızı arabaşı içmeye Yozgat'a bekliyorum. Bu kültürü yaşatmamız lazım. Hem testi kebabı hem arabaşı Yozgat'ın marka lezzetleridir, bunları yaşatmak istiyoruz. Bu etkinliği düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. Milletvekili Yusuf Başer de, kış günlerinin vazgeçilmez yemeği arabaşının çıkış yerinin Yozgat olduğunu, gerçek anlamda arabaşı yutmak isteyenlerin kente gelmesi gerektiğini belirtti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, belediye olarak uluslararası arabaşı şöleni düzenleyeceklerini kaydetti.

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ALANDA ARABAŞI ZiYAFETi
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