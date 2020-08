ALANA ÇIKTILAR

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü’nün trafikçi bayan personeli, covit-19 ile mücadele kapsamında şehir merkezinde farkındalık çalışması yaptı. Bayan trafik memurlar, diğer trafikçilerle birlikte Yozgat’ın en işlek caddesi olan Lise Caddesi’nde trafik otoları ve motosikletlerle sirenler çalarak, Cumhuriyet Alanı’na geldi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ayşe Uslu’nun talimatları ile araçları durdurup, sürücülere maske dağıtan bayan personel, hijyen ve sosyal mesafe konularında da bilgilendirmede bulundu. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ayşe Uslu, ‘’Yozgat Emniyet müdürlüğü olarak halkımızı bilinçlendirmek adına nezaket ve iletişim konusunda daha duyarlı olan trafik hizmetlerinde görev yapan trafikçi meleklerimizi sahaya çıkarttık. Kadın erkek fark etmeksizin her koşulda, her zaman halkımızın can ve mal güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görevdeyiz’’ dedi. Uslu, trafik hizmetlerinde görev yapmakta olan bayan polislerin asli görevi olan trafik düzeninin sağlanması, kazaların önlenmesinin yanında Covit-19 nedeniyle yaşanan büyük salgından vatandaşların zarar görmeden çıkması için sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarını hatırlattıklarını kaydetti.