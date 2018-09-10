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Alan taraması yapıldı

ÇAYIRALAN İlçesi sınırları içerisindeki ormanlık alanlarda kömür çıkarmak üzere gelen mevsimlik işçi ailelerin çocuklarının eğitim alabilmelerine yönelik alan taraması yapıldı.

Alan taraması yapıldı

ÇAYIRALAN İlçesi sınırları içerisindeki ormanlık alanlarda kömür çıkarmak üzere gelen mevsimlik işçi ailelerin çocuklarının eğitim alabilmelerine yönelik alan taraması yapıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Alan taraması yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürü Hakan Mucuk ile birlikte 20 kilometre uzaklıkta bulunan Araplı mevkiindeki aileleri ziyaret edip, eğitim çağına gelen çocukların eğitimlerine devam edebilmelerine yönelik hazırlanan ortamlar hakkında bilgilendirmede bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, ‘’Mevsimlik işçi ailelerin çocuklarının eğitimlerini zamanında alabilmeleri için gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Eğitim tüm çocuklarımıza ulaştırmamız gereken çok değerli bir mücevherdir. Çocuklarımız bu mücevherin işlecileri olacaktır. Amacımız tüm çocuklara bu hizmeti ulaştırmaktır. Bu yoldaki gayemizin meyvelerini bize çocuklarımız verecektir’’ dedi. 
Bozdağ, çocukların okula ulaşmaları için yol durumu ve sorunların tespitinde bulunduklarını da kaydetti. Bozdağ, yolun ulaşım için elverişli hale getirilmesi için Özel İdare Müdürü ve Orman İşletme Müdürü ile görüşülerek, gerekli iş ve işlemleri yapılmasını sağlanacaklarını kaydetti. Bozdağ, öğrenci sayılarını tespit edilip, okullara nakilleri için gerekli işlemlerin başlatıldığını da sözlerine ekledi. 
 

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