Alabalık üretimi artıyor

Çakır, ilçedeki balık üretim tesislerinin kapasitelerinin artırılmasını talep ettiklerini bildirdi. Başkan Çakır,Çekerek Barajında üretim yapan işletmelerin sayılarının artmasının istihdamı da artıracağını hatırlattı. Başkan Çakır, baraj havzasında üretimin teşvik edilmesi için belediyenin de üretim tesisi kurmasına yönelik planlama yaptıklarını anlattı. Başkan Çakır, ‘’Yapacağımız, yaptığımız projeleri planlarken birbirleriyle olan bağlantılarıyla ilçemizi turizm kenti yapmayı hedefliyoruz. Bugün ilçemize gelen vatandaşlarımız Tavuk, Kırmızı Et gibi ürünlerden ziyade Balık yemeli ve balık ile İlçemiz özdeşleşmeli’’ dedi.