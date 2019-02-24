Akülü Sandalye Hastanesi

Alaca Engelliler Derneği tarafından kurulan Tekerlekli Sandalye Tamir Atölyesi Çorum, Yozgat ve diğer bölgelerden gelecek taleplere cevap vermeye başladı. Bedensel engelli Durak Çinkaya ve Ramazan Tokgöz tarafından tamiri yapılan tekerlekli sandalyeler, sahiplerine teslim edildi. Yozgat ve Akdağmadeni’nden tamir için gönderilen tekerlekli sandalyelerin de tamirleri yapıldı.