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Akülü Sandalye Hastanesi

ORTA Anadolu Bölgesi'nde, önemli düzeyde ihtiyaç duyulan tekerlekli sandalye tamiri atölyesi Çorum’un Alaca ilçesinde kuruldu.

Akülü Sandalye Hastanesi

ORTA Anadolu Bölgesi'nde, önemli düzeyde ihtiyaç duyulan tekerlekli sandalye tamiri atölyesi Çorum’un Alaca ilçesinde kuruldu.

24 Şubat 2019 Pazar 21:16
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Akülü Sandalye Hastanesi

Alaca Engelliler Derneği tarafından kurulan Tekerlekli Sandalye Tamir Atölyesi Çorum, Yozgat ve diğer bölgelerden gelecek taleplere cevap vermeye başladı. Bedensel engelli Durak Çinkaya ve Ramazan Tokgöz tarafından tamiri yapılan tekerlekli sandalyeler, sahiplerine teslim edildi. Yozgat ve Akdağmadeni’nden tamir için gönderilen tekerlekli sandalyelerin de tamirleri yapıldı. 

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