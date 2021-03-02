Akülü araçlar hazır

Akülü Araçlar, AYDEF Genel Başkan Vekili Mustafa Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Levent Gülten tarafından Hollanda Den Hang şehrinde Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON) temsilcisi Soydaş Erdinç'e teslim edildi. Bielefet şehri El Ele Derneği Başkanı ve Almanya Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dursun Karabel, akülü araçların Genel Başkan Salih Çelik, yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla alınan temin edildiğini bildirdi. Akülü araba ve tekerlekli sandalyelerin Tır ile Yozgat’a gönderilerek, dağıtımının yapılacağı bildirildi. •Doğan Tufan•