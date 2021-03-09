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Akülü araçlar hazır

DÜNYA Yozgatlılar Konfederasyonu( DUYKON) eski Genel Başkanı Ahmet Yılmaz tarafından başlatılan kampanya ile yurtdışından temin edilen engelliler için akülü araçlar tır’a yüklenerek, yola çıkartıldı.

09 Mart 2021 Salı 00:11
Akülü araçlar hazır

Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya’da bulunan Yozgatlılar Federasyonlarının ortaklaşa yürüttüğü kampanya ile Yozgat ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi engelli insanlara yardım amaçlı malzemeler Hollanda'dan yola çıktı. Hollanda Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Zeki Baran, ‘’Yozgat ve ilçelerinde engelleri kaldırıyoruz kampanyası süresince 90 akülü dört tekerlekli araba, tekerlekli sandalyeler temin edildi. Tır’a yüklenerek yola çıkartılan malzemeler 20 Mart Cumartesi günü il yöneticilerimizin, ilçe yöneticilerimizin katılımlarıyla Yozgat İl Merkezinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır’’ dedi. DUYKON önceki dönem Genel Başkanı Ahmet Yılmaz da, eşyaların Türkiye’ye sevk edildiğini, 15-18 Mart itibariyle Yozgat’a sevkiyatın ulaşmasının planlandığını bildirdi. Yılmaz, ‘’Sevk edilen 90 akülü, 60’a yakın manuel/yardımcı malzemeden oluşan eşyaların bir kısmının daha önce tespitleri yapılan 6-7 aydır bekleyen ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Bir kısmı da yeni tespit edilecek ihtiyaç sahiplerine 2021 dönemi DUYKON Genel Başkanı Serhat Baran sorumluluğunda teslimatları 14 ilçeye dağıtılacaktır’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Akülü Araçlar Hazır
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