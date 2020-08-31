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Akülü araç desteği

AKDAĞMADENİ ilçesinde iki engelli vatandaşın akülü araç talepleri karşılandı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:34
Akülü araç desteği

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu ve Avrupa Engelliler Federasyonu aracılığıyla Akdağmadeni Belediyesi’ne ulaştırılan iki akülü araç, ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Bize destek veren Konfederasyonumuza ve Federasyonumuza teşekkür ederiz. Akdağmadeni'nde ihtiyacı olan kardeşlerimizin hayatına dokunabilme, ihtiyaçlarını giderebilme amacıyla çalışacağız. Şeyh Edebali'nin belirttiği gibi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözünü kendimize rehber edinerek, mağdura, mazluma Akdağmadeni Belediyesi olarak umut oluyoruz ki Akdağmadeni yaşasın’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Akülü Araç Desteği
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