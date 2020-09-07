Akülü arabaya kavuştu vefat etti

DÜNYA Yozgatlılar Konfederasyonu tarafından temin edilen akülü arabasına kavuşan şehit babası Raft Kılıçaslan vefat etti. Kısa adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu üyesi Fransa Belfort Yozgatlılar Eğitim Kültür Derneği Başkanı Bayram Akyürek tarafından ihtiyaç sahiplerine gönderilen akülü araçların dağıtımı yapıldı. Yozgat’ın Esenli köyünde ikamet eden Şehit babası Rafet Kılıçarslan’ın da akülü araba talebi karşılandı. Akülü arabası alan şehit babası, aracını ancak iki gün kullanabildi. Şehit Polis Memuru Ahmet Kılıçaslan’ın babası Rafet Kılıçaslan vefat etti, köyünde toprağa verildi.