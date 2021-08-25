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Akülü araba uygulaması

Yozgat Şehir Hastanesi’nde çocuk hastaların korkularını yenebilmeleri için ameliyathanelere kendi kullandıkları Akülü araçlarla götürülüyor.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:27
Akülü araba uygulaması

Yozgat Şehir Hastanesi’nde çocukların ameliyat korkularını yenmeleri, ameliyathaneye eğlenerek gitmelerini sağlamak amacıyla başlatılan akülü araba uygulaması devam ediyor.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, küçük çocuk hastalarının psikolojilerinin çok önemli olduğunu söyledi. Kozan, ‘’Ameliyathaneye götürülme işlemini eğlenceli ve keyifli hale getirerek, çocukların korkularını yenmesini hedefliyoruz’’ dedi. Başhekim Kozan, ameliyathaneye tekerlekli sandalye veya sedyede taşınan çocukların yeni uygulama ile artık akülü araçlarla götürülmeye başladıklarını, bu sayede çocuk hastaların ve ailelerinin çok memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Akülü Araba Uygulaması
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