Akü hırsızları yakalandı

Yozgat Merkez Türkmensarılar Köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren Yozgat İl Özel İdaresi iş makinelerine ait 2 iş makenesi aküsünün çalınması olayı üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde, olay şüphelisi tespit edilip, takibe alındı. Şüphelinin, Yozgat Merkez Azizli Köyü sınırları içerisinde bir sürücü kursuna ait olan, içerisinde çok sayıda iş makinelerinin olduğu yere otomobil ile gelerek, tekrar akü çalacağı esnada suçüstü yakalandı. Çalınan 2 akü Yozgat İl Özel idaresine teslim edildi. Olay ile ilgili yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.