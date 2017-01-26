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Aktivite ödevi verin

26 Ocak 2017 Perşembe 06:00
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Hareketli bir yaşamın çocukların fiziksel gelişimine çok önemli katkısı olduğunu belirten uzmanlar, Yozgatlı anne-babalara “Çocuğunuza karne hediyesi olarak bisiklet, yarıyıl tatili planı olarak da ders çalışmak yerine aktivite ödevi verin” tavsiyesinde bulundu.

Aktivite ödevi verin
Doç. Dr. Defne Kaya, yoğun bir dönemi geride bırakan çocukların ara tatilde bol bol hareket etmelerini ve oyun oynamalarını önerdi.
Çocukların mutlaka hareket etmesi gerektiğini kaydeden Doç.Dr. Defne Kaya, “Kendi çocukluğunuzu, sokakta hür ve doyasıya arkadaşlarımızla oyun oynadığımız günleri düşünerek çocuğunuza karnesi nasıl olursa olsun, bu tatilde “özgürce oyun oynama” hediyesi verin. Fiziksel inaktivite yani hareketsiz yaşam tarzı, günümüz sağlık problemlerinin en önemli nedenlerinden biri, ölüme neden olan risk faktörleri arasında dördüncüsü” dedi. 

30 BİN ADIMDAN 3 BİN ADIMA GERİLEDİK
Hareketsiz yaşam nedeniyle dünyada yılda 3.2 milyon insanın yaşamını yitirdiğini belirten Doç.Dr. Defne Kaya, şunları söyledi:
“Giderek daha fazla ekran karşısında kalma, sınavlara hazırlanmak için oturularak geçirilen zamanın artması, hızlı ve çarpık kentleşme nedeniyle çocuklara arkadaşlarıyla oynayacak alanların azalması, terör veya güvenlik sebebiyle ebeveynlerin çocukları evde tutma çabası gibi etmenlerin çocuklarda, obezite ve ona bağlı onlarca ciddi sağlık problemi, depresyon, antisosyal yaşam ve madde kullanım bozukluğu (uyuşturucu, sigara, alkol bağımlılığı) gibi çok sayıda kronik hastalığa yol açabilen süreçler tetiklenmiş oluyor.

Bugün Avrupa’da yılda 600 bin ölümden fiziksel inaktivite sorumlu. 150 yıl önce günde 30 bin adımdan çok daha fazlasını atan bizler, günümüzde yani ultra-modern çağda 15 bin adıma gerileyerek hatta günde 3 bin adıma bile zor ulaşır hale geldik. Hareketsiz yaşam nedeniyle, yılda 3.2 milyon insan ölüyor. Göğüs ve kolon kanseri vakalarının yüzde 20-25’i, diyabetin yüzde 27’si ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30’u da yine hareketsiz yaşam nedeniyle ortaya çıkıyor.”
Tüm bu korkunç istatistikleri yenebileceğimiz, sağlığı yaşamımızın en büyük mirası yapabileceğimiz, ucuz ve kolay ulaşılabilir tek şeyin hareket olduğunu belirten Kaya, “Sonsuz faydası olan hareketle, vücudunuzdaki insülin seviyesini düzenler, kalp ve kemiklerinizi güçlendirir, beyin ve hafızanızı geliştirir, stresinizi azaltır, kan dolaşımınızı geliştirir, glikoz seviyesi ve kan basıncınızı düşürür, kolesterol seviyenizi düzenlersiniz” dedi.
Doç. Dr. Defne Kaya, “Hem kendinize hem de çocuğunuza bu yarıyıl tatili için hareket etme alışkanlığı hediye edin. Biliyoruz ki 21 gün düzenli yapılan her şey alışkanlığa dönüşür” dedi.

EĞLENCE VE HEYECAN BİR ARADA OLMALI

“Ebeveynler olarak, en büyük sorumluluğumuz, çocuklarımıza güzel bir gelecek sağlamak” diyen Doç.Dr. Defne Kaya, şu tavsiyelerde bulundu:
“Eğitim şüphesiz ki çok kritik bir konu. Ama sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, onların eğitimli olmaları kadar bizim için önemli olmalı. Peki, ben çocuğuma hangi aktiviteleri yaptırmalıyım diye sorarsanız: Çocuk ve gençler sıkıcı ve rutin egzersizleri yapmaktan sıkılırlar. İşin içine eğlence ve adrenalin yani heyecan eklenmesi gerekir. Peki ne sıklıkla yapılmalı: Çocukluk, adölesan ve 20’li yaşların ortalarına kadar iskeletin geliştiğini ve güçlü kemiklerin bu dönemde inşa edildiğini belirten unutmayın. 5-18 yaş arasındaki gençlere haftada en az üç gün yoğun egzersiz öneriyoruz ki kemik ve kasları güçlensin.
5 yaş altı- yürüyen çocuklar için: Tırmanma, Bisiklet, Yürüyüş, Sıçrama, Koşu içeren oyunla. 
Çocuk ve gençler için: Koşu, Bisiklet, Futbol, basketbol, voleybol, Trambolin, Tenis, squash, badminton, Jimnastik
Savunma sporları: Karate ve tekvando, Sıçrama.
Vücut ağırlığı ile yapılan şınav, plank, squat ve lunges egzersizleri. Müzik eşliğinde aerobik ve boks
Kaya/duvar tırmanışı, Dans.

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