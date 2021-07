Türkiye’de ilk kez Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde Yaşlanma Vakfı tarafından, dünyada pek çok örneği bulunan, yaşlılara bakım yerine hayata bağlamaya yönelik hizmetleri bünyesinde barındıran aktif yaşlanma modeli uygulaması ilgi görüyor. Vakfın 2011 yılından itibaren başlattığı çalışma ile 55 yaş üzeri kişilerin aktif ve mutlu yaşlanmalarının sağlanması, mevcut yaşlıların ise sağlıklı, huzurlu bir yaşlılık geçirmelerine katkı sunulmasının amaçlandığı kaydedildi. Vakıf tarafından yapılan yazılı açıklamada, kuruluş sürecinde Almanya, Hollanda, Ankara, İstanbul ve Yozgat’ta düzenlenen pek çok sempozyum, panel ve etkinliklerin düzenlenip, çeşitli üniversitelerle yapılan görüşmeler aracılığıyla yaşlılık konusunun irdelendiği kaydedildi. 55 yaş üzeri bireylerin nasıl daha kaliteli, huzurlu, aynı zamanda da aktif yaşlanabileceklerine dair çalışmalar yapılarak Bahadın Yaşlanma Vakfı’nın kurularak, 2020 yılı Ağustos ayında aktif hale getirildiği belirtildi.

FARKLI BİR UYGULAMA

Bahadın Yaşlanma Vakfı’nın, evde bakım, yaşlı bakım merkezinde bakım ve esnek bakım olmak üzere üç kategoride hizmet verdiği hatırlatılarak, ‘’Her bir hizmeti, sağlık, temizlik, ısınma ve beslenme olarak dört ayrı kategoride çeşitlendirilmektedir. Uygulama, yaşlıların gelecek kaygısını en aza indirme konusunda büyük umut vaat etmektedir. Özel bir psikolojik engeli bulunmayan, yaşlı bakım merkezinde kalması mümkün olan yatalak da dahil her yaşlıya hizmet sunulmakta, 24 saat bakım yapılmaktadır. Bu bakımlar tamamen yaşlılığın gerektirdiği fiziki ve psikolojik koşullar oluşturularak gerçekleştirilmektedir’’ denildi. 6,5 dönümlük bir arazi üzerinde kurulu Bahadın Yaşlanma Vakfı Yaşlı Bakım Merkezi’nin yaşlıların her türlü konforunun düşünüldüğü odalar, revir, hemşire dinlenme odaları, ziyaretçi ve dinlenme salonları ile modern bir mutfak, yemekhaneye sahip olduğu açıklandı. 5,5 dönümlük bahçesinde ise yaşlıların her türlü hareketine izin verilerek, engelsiz bir yaşamın sağlandığının altı çizildi.

ÖRNEK ÇALIŞMA

Yozgat’ta hayata geçirilen Aktif Yaşlanma Konseptinin tüm Türkiye’ye ihraç edeceklerini belirten Bahadın Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Umut Akpınar, ‘’Türkiye’de yaşlılık kavramının henüz yeni yeni tartışılmaya başladığının farkındayız. Bu nedenle, bu konsepti uygularken Türkiye’deki yaşlıların da gelişmiş ülkelerdeki yaşlılar gibi sağlıklı, huzurlu ve aktif bireyler olarak bu süreci yaşayabileceklerini, hizmetlerimizle bunu sağlamanın mümkün olabileceğini gösterme amacındayız. Türkiye’de ilk kez Bahadın’da uyguladığımız aktif yaşlanma konseptini önce çevre ilçeler daha sonra Yozgat ili ve ilerleyen süreçte tüm Türkiye’ye ihraç etmek gibi iddialı bir hedefimiz var’’ dedi.

BAHADIN YAŞLANMA VAKFI

Kurucuları iş insanları Remzi Kaplan, Muhsin Ertürk, Umut Akpınar, akademisyen İbrahim Yerden oluşuyor. Bahadın eski Belediye Başkanı ve eğitimci Dilaver Özcan Vakıf Genel Müdür, Koordinatör da Esra Bağcı da Vakıf Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Tüm personel düzenli eğitimler alarak yaşlı bakımından, evde bakıma ve aktif yaşlanma konseptinin her kademesine hazırlıklı oldukları kaydedildi. Bahadın Yaşlanma Vakfı, ‘Yaşlanma ve Toplum’ adında, yaşlılığı merkezine alan bir akademik dergi çıkartıyor. Türkiye ve Avrupa’dan farklı üniversitelerin danışmanlığında hakemli bir dergi olarak Türkiye’de yayın hayatına başladığı, altıncı sayısının çıktığı öğrenildi. Dergide, yaşlılıkla ilgili her türlü güncel gelişmeler, akademisyenlerin önerileri eşliğinde Türkiye koşullarına uyarlanarak, yaşlıların nasıl daha mutlu yaşayabilecekleri üzerine araştırmalar ve makaleler yayınlanıyor.