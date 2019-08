AKSAMA YOK!

Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren ve Yozgat Havalimanı inşaat alanlarındaki incelemeleri sırasında yüklenici firmaların yöneticilerinden bilgiler aldı. Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde ray serim çalışmalarının sürdüğü Sorgun İstasyonu'ndan ray eksenini dengeye getiren araçla yolculuk yapan Oktay, Yozgat'ta devam eden projeleri ve yatırımları yerinde incelediklerini aktardı. Oktay, Türkiye'de hiçbir şeyin durmadığını, yatırımların bütün hızıyla devam ettiğinin altını çizdi. Türkiye'nin her tarafından, her köşesinde tüm yatırımların belirlenen takvime göre tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Oktay, "Burada da yüksek hızlı tren projemiz Ankara- Sivas arası 810 kilometrelik bir hat 405 gidiş, 405 geliş. Hamdolsun çalışmalar oldukça iyi, yerinde tespit ettik. Detaylı brifing aldık. Kısmet olursa bu yılsonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine yavaş yavaş başlıyor olacağız ama kısmet olursa da 2020 sonu itibarıyla bu hattı tamamlamayı aruz ediyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız ve tüm birimlerimiz Devlet Demir Yollarımız bu programa göre çalışmalarını yürütüyorlar. Buna göre de kaynak aktarımları devam ediyor" dedi.

Mevcut konvansiyonel hatla Ankara- Sivas arası yolculuğun 12 saat sürdüğüne işaret eden Oktay, "YHT tamamlandığında bu iki saate düşmüş olacak. Bir saat Yozgat- Sivas arası, bir saat Yozgat- Ankara arası olacak. Oradan diğer hatlara entegre olacağı için İstanbul'a kadar entegre etmiş oluyoruz. Bin 213 kilometre şu an itibarıyla YHT hattımızı filen tamamlamış durumdayız. Burayı da inşallah tamamladığımızda ilave hat olarak sıfırdan başladığımız bu alandaki yatırımlarımızı hızlandırıyoruz" diye konuştu.

UCUŞLAR 2020’DE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgatlının heyecanla beklediği önemli altyapı projelerinden birinin de havalimanı projesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi Yozgat ziyaretinde havalimanının 2022'de hizmete açılacağını paylaştığını anımsatan Oktay, çalışmaların belirlenen takvime uygun ilerlediğini ve inşaatın hızla devam ettiğini yerinde gördüğünü söyledi. Pist uzunluğu 2 bin 600 metre olacak havalimanının ihale edilen kısmının yüzde 30'unun tamamlandığı bilgisini aldığını aktaran Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı açılış takvimiyle uyumlu şekilde havalimanını hizmete açacaklarını ve Yozgat'a yeni bir değer daha katacaklarını ifade etti.