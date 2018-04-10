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Akreditasyona bütçe ayrıldı

BOZOK Üniversitesi bünyesindeki teknolojik laboratuvarların akreditasyonu için bütçe ayırdı.

Akreditasyona bütçe ayrıldı

BOZOK Üniversitesi bünyesindeki teknolojik laboratuvarların akreditasyonu için bütçe ayırdı.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
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Akreditasyona bütçe ayrıldı

Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, teknolojik laboratuvarların akreditasyonu için 1 milyon tutarında bütçe hazırladıklarını söyledi. Rektör Salih Karacabey, üniversite bünyesindeki laboratuvarların yaptığı çalışmaların, bilim dünyasında karşılık görmesi için akreditasyonun şart olduğunu belirtti. Dünya çapında belirlenen standartların laboratuvarların kalite yönetim sistemi ve teknik yeterliliğini ortaya koyduğunu ifade eden Rektör Karacabey, “Biz de laboratuvarlarımızın akreditesi için 1 milyonluk bir kaynak ayırdık. Laboratuvarlarımızın akreditasyonlarının tamamlanmasıyla, bilimsel çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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