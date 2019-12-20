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Akreditasyon denetimi tamam

YOZGAT Ticaret Borsası, Akreditasyon denetimlerini başarıyla tamamladı.

Akreditasyon denetimi tamam

YOZGAT Ticaret Borsası, Akreditasyon denetimlerini başarıyla tamamladı.

20 Aralık 2019 Cuma 04:04
Akreditasyon denetimi tamam

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Oda ve Borsalar için uyguladığı Akreditasyon sistemi denetimine tabi tutulan Yozgat Ticaret Borsası, gerçekleştirilen denetimden başarı ile çıktı. 1 Ocak 2017 tarihinde ilk defa sistem denetimine tabi tutulan, başarılı olup beş yıldızlı oda ve borsa statüsünde hizmet vermeye başlayan Yozgat Ticaret Borsası, üç yıllık sürecin sonunda tekrardan denetime girdi. Hizmetlerinde ve faaliyetlerinde süreklilik, kendini geliştirme adına olumlu adımlar atan borsa, daha güçlü bir şekilde geçen zaman dilimini iyi değerlendirdiğini kanıtladı. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, akreditasyon sürecine tam bir disiplin dâhilinde bağlı olduklarını, sürecin gereklerini taviz vermeden yaptıklarını, bundan sonra yapacaklarını söyledi. Erkekli, süreçte başta Meclis olmak üzere Genel Sekreter Nazif Gençarslan, Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara ile tüm personele teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Akreditasyon Denetimi Tamam
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Oğuzhan 2019-12-20 09:39:00

borsada hep akrabalarının çalışması akrediteye takılmıyor mu?

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