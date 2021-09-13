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Akreditasyon denetimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde faaliyetini sürdüren Ticaret Borsası'nın denetimi gerçekleştirildi.

13 Eylül 2021 Pazartesi 00:10
Akreditasyon denetimi

Boğazlıyan Ticaret Borsası akreditasyon standardını oluşturan yönetim ve borsa mevzuatı, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi, iş planlaması ve yönetimi, haberleşme ve yayınlar, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, üye ilişkileri, kalite, iletişim ağı, politika ve temsil, bilgi, danışmanlık ve destek, iş geliştirme ve eğitim, borsacılık faaliyetleri başlıkları altındaki kriterler denetlendi. Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, denetimde Ticaret Borsası'nın kuruluşu, yapısı, faaliyetleri ve projeleri ile ilgili bilgiler vererek Borsanın stratejik plan ve hedefleri hakkında bilgi aktarımında bulundu. Akreditasyon denetiminin açılış toplantısına Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Köksal Ustaoğlu,  Genel Sekreter Ali Ayık, Akretidasyon Sorumlusu Vural Yeşil,  Muhasebe Sorumlusu Nesrin Avcı, Haberleşme Sorumlusu Orhan Canagir katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Akreditasyon Denetimi
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