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Akpınar köyüne ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Akpınar köyünde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:05
Akpınar köyüne ziyaret

CHP Yerköy Belediye Meclis Üyesi Kamuran Arslan'ın Akpınar köyünde vermiş olduğu mevlit yemeğine katılan Keven, daha sonra köy Muhtarı Oktay Karabulut ve köy halkı ile bir araya geldi. Köy halkı ile sohbet eden ve sorunlarını dinleyip yerinde incelemelerde bulunan Keven, “Köyde hayvancılık yapan üreticilerin meraya ulaşmaları için gerekli olan alt geçidin yapılması ve yol güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarla görüşerek taleplerini ileteceğim” dedi.
Haber Merkezi

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Akpınar Köyüne Ziyaret
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