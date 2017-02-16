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Akışlar Akdağ polisine

16 Şubat 2017 Perşembe 06:01
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Yozgat'ın Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü sevgililer gününde önemli bir etkinliğe imza attı. Sevgililer gününde fedakar polislerin kıymetli eşleri unutulmadı.

Akışlar Akdağ polisine
Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canı pahasına görevini fedakarca ifa eden Türk Polis Teşkilatı farklı etkinliklerle 14 Şubat'a anlam kazandırdı. Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü de bu anlamlı günde fedakar polislerin her zaman yanında ve destekçisi olan eşlerine sürpriz yaptı.
Gece gündüz demeden çalışan Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin n eşlerine 14 şubat sevgililer günü hediyesi olarak çiçek dağıtımı yapıldı. Bu sürpriz polis eşleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. 

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