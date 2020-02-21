Akıllı Durak dönemi

Otobüslerin kalkış durağı olan E-88 Karayolu Abideİş Hanı karşısına 40 metre uzunluğunda 1,85 metre genişliğinde 10 kabinden oluşan inverter klimalı, usb girişli, güvenlik kameralı otobüs durakları yerleştirilecek. Toplu ulaşımda sorunları en aza indirmek için köklü değişimler yaptıklarını belirten Belediye Başkanımız Celal Köse, "Bu şehri beraber yöneteceğiz diye yola çıktık. Hemşehrilerimize götürdüğümüz her hizmeti istişareyle kararlaştırıyoruz. Toplu ulaşımda da hemşehrilerimizin taleplerini aldık. Bu talepler doğrultusunda sabit otobüs bekleme durağımız yoktu. Bu sorunu çözmek için adımlarımızı attık. 40 metre uzunluğunda 1,85 metre genişliğinde 10 kabinden oluşan akıllı duraklarımızın siparişini verdik” dedi.