Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115642
ALTIN
317.817
DOLAR
6.1029
STERLİN
7.8654
EURO
6.5856

Akıllı Durak dönemi

YOZGAT Belediyesi, toplu ulaşımda konforlu hizmet sunmak amacıyla akıllı klimalı durakları devreye sokacak.

21 Şubat 2020 Cuma 03:07
Akıllı Durak dönemi

Otobüslerin kalkış durağı olan E-88 Karayolu Abideİş Hanı karşısına 40 metre uzunluğunda 1,85 metre genişliğinde 10 kabinden oluşan inverter klimalı, usb girişli, güvenlik kameralı otobüs durakları yerleştirilecek. Toplu ulaşımda sorunları en aza indirmek için köklü değişimler yaptıklarını belirten Belediye Başkanımız Celal Köse,  "Bu şehri beraber yöneteceğiz diye yola çıktık. Hemşehrilerimize götürdüğümüz her hizmeti istişareyle kararlaştırıyoruz.  Toplu ulaşımda da hemşehrilerimizin taleplerini aldık. Bu talepler doğrultusunda sabit otobüs bekleme durağımız yoktu. Bu sorunu çözmek için adımlarımızı attık. 40 metre uzunluğunda 1,85 metre genişliğinde 10 kabinden oluşan akıllı duraklarımızın siparişini verdik” dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Akıllı Durak Dönemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAYNAKLAR DiSiPLiNE EDiLECEK
KAYNAKLAR DiSiPLiNE EDiLECEK
MERKEZiN ZiYARETÇiSi ARTTI
MERKEZiN ZiYARETÇiSi ARTTI
Sorgun'da huzur uygulaması
Sorgun'da huzur uygulaması
KAÇAKÇILIKTAN YAKALANDI
KAÇAKÇILIKTAN YAKALANDI
FETÖ’den tutuklama
FETÖ’den tutuklama
Saksıda kenevir yetiştirdi
Saksıda kenevir yetiştirdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim