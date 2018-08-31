AKILLARA ÇAMLIK GELDi

Akdağmadeni ilçesinde çıkan orman yangını sonucu, önceki gün 10 hektarlık ormanlık alan yanarak kül oldu. Üzücü yangının ardından, Yozgat’ın gözbebeği Çamlıkta benzer durum yaşanmaması için, gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların duyarlılığı talep edildi. İlgili kurumların tedbir ve önlemlerine rağmen, bilinçsiz vatandaşların sebep olduğu orman yangınları, yeşil alanlarımızı katlederek, telafisi mümkün olmayan zararlar veriyor. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da orman yangınları konusuna dikkat çekerek, vatandaşlara çağrıda bulundu. Vali Yurtnaç, Akdağmadeni’nde 10 hektarlık ormanlık alanın yandığını, yangının ekipler ve köylülerin ortak çalışmasıyla söndürülebildiğini ifade etti. Vali Yurtnaç, Yozgat’ta bulunan eşsiz tabiat alanlarının vatandaşlara emanet edildiğini hatırlatarak, “Her ne sebeple olursa olsun, bu konudaki ihmalkârlık ihanettir. Çok daha kötü yangından rabbim bizleri korudu. Çevre belediye, kamu kurumları ve halkın desteğine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Yurtnaç, başta Çamlık olmak üzere Yozgat’taki tüm tabiat parkları ve ormanlık alanlarda vatandaşları duyarlı ve bilinçli kullanım ve davranışa davet etti.

