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Akılcı İlaç Standı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü tarafından, Yozgat Şehir Hastanesi’nde, bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla, standı açılarak, hasta yakınları ve vatandaşlara broşür dağıldı, bilgi verildi.

Akılcı İlaç Standı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü tarafından, Yozgat Şehir Hastanesi’nde, bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla, standı açılarak, hasta yakınları ve vatandaşlara broşür dağıldı, bilgi verildi.

07 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Akılcı İlaç Standı

Vatandaşların, doktor tarafından yazılmayan hiçbir ilacı kullanmamaları, gelişi güzel ilaç kullanan insanlarda çeşitli hastalıklar ve ilaçların yan etkisinin çıktığı anlatıldı. Vatandaşların sorularını da yanıtlayan uzmanlar, broşürler ve eşantiyonlar dağıttı. Akılcı ilaç kullanımının kişilerin hastalığına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun sürede, uygun dozda, en düşük maliyetle kolayca sağlamak olduğu kaydedildi. Akılcı ilaç kullanımının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılmasında hekim, eczacı, hemşire, diğer sağlık personeli, hasta/hasta yakını, sektör, düzenleyici otorite, meslek örgütleri ve diğer gruplar sorumluluk sahibi taraflar oldukları kaydedildi. Bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için antibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı arttırmamız gerektiğine dikkat çekildi. ‘Unutmayalım ki antibiyotikler, ateş düşürmez, ağrı dindirmez, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale gelir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır" denildi.

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