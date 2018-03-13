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Akif’i andık

YOZGAT’ta İstiklâl Marşı'nın kabulünün 97’inci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, iki farklı etkinlikle kutlandı. Yozgat Kültür Müdürlüğü ve Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programlara ilgi de yoğun oldu.

Akif’i andık

YOZGAT’ta İstiklâl Marşı'nın kabulünün 97’inci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, iki farklı etkinlikle kutlandı. Yozgat Kültür Müdürlüğü ve Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programlara ilgi de yoğun oldu.

13 Mart 2018 Salı 07:00
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Akif’i andık

Yozgat valisi Kemal Yurtnaç, her devletin kahramanları ve zor günleri olduğuna dikkat çekerek, bu zor günlerde milleti yönlendirmek, ayağa kaldırmak için kahramanların bir rol üstlendiğini, Mehmet Akif Ersoy’unda bu kahramanlardan birisi olduğuna dikkat çekti. 
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, “Genç arkadaşlarım hangi bölümü okursak okuyalım geçmişimizi, tarihimizi bilmek, geçmişimizdeki önemli şahsiyetleri anlayabilmek durumundayız’ diyerek, gençlere seslendi. Karacabey, ‘’Bugün Safahat’ı okuduğumuz zaman pek çoğumuzun anlayamadığını biliyorum. Bundan dolayı da sizleri suçlamıyorum. Bizim dilimiz adına neler kaybettiğimize üzülüyorum. Çünkü gerçekten öz Türkçe yazılmış bir metni, bizi anlatan bizim gençliğimize ufuk veren ve verecek olan metni bugünkü gençliğimizin anlayamaması bizim geldiğimiz nokta açısından üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Bu manada edebiyat bölümü hocalarımıza bir görev düştüğünü düşünüyorum’’ diye konuştu.
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TİYATROLU ANMA
Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy’u anma programı İl Kültür Müdürlüğü salonunda gerçekleşti. Programa Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Salih Altun, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu,  İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Mehmet Akif Ersoy’un edebi kişiliği, İstiklal Marşı’nın yazım süreci ve mecliste açılan yarışma konularında bilgiler verildi. Daha sonra öğrenciler tarafından Akif’in hayatını anlatan tiyatro gösterisinin ardından program son buldu.

Son Güncelleme: 12.03.2018 18:23
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