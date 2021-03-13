Akif, üniversitede de anıldı

İstiklal Marşı’nın bir meydan okuma olarak yazıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’İstiklal Marşına bu hissiyat ve ruhla yaklaşmak gerekir. İstiklâl Marşı, hem şairine çok yakışan bir şiir, hem de Türk ruhunun tercümanıdır. İstiklal Marşı’nın öngördüğü ruh, sarsılmaz, çelikten imanla ve azimle örülmüş bir ruhtur. ‘Korkma’ diyerek bir millete mazisini, tarihi, değerlerini hatırlatan büyük şair Âkif’in aynı zamanda yedi düvele meydan okuyuşudur’’ ifadelerini kullandı. ‘Asım’ın Neslinden İstiklal Şairine Mektup ve Şiirler Yarışmasında’ dereceye giren öğrenciler açıklandı. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Sergisi'nin açılışı yapıldı.