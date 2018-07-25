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AKIBETi NE OLDU

SORGUN ilçesinde bulunan Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilmesinin ardından içinde bulunduğu akıbet merak konusu oldu.

AKIBETi NE OLDU

SORGUN ilçesinde bulunan Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilmesinin ardından içinde bulunduğu akıbet merak konusu oldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:18
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AKIBETi NE OLDU

Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılan ve 275 milyon liralık bedel ile Doğuş Yiyecek İçecek Anonim Şirketi’nin aldığı Yozgat Şeker Fabrikasının durumu merak edilmeye başlandı. Sorgun ilçesinde bulunan, bölgedeki tarımsal üretim açısından hayati öneme sahip Yozgat Şeker Fabrikası’nın yeni dönem ile alakalı nasıl bir yol izleyeceği başta çalışanlar, ilçe halkı ve tüm Yozgatlıların ilgisini çekti. Özelleştirmenin ardından ihaleyi kazanan firma, fabrikanın yeni süreçte nasıl bir yol izleyeceği konusunda da kamuoyuna herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bölgedeki pancar ekicileri de, fabrikanın özelleşmesinin ardından, yeni süreçte fabrikanın nasıl bir üretim politikası izleyeceğini merak edenler arasında yer aldı. Özelleşen fabrikalardan, komşu vilayette bulunan Turhal Şeker Fabrikası, Kayseri Şeker tarafından satın alınmıştı. Turhal Şeker Fabrikasının yeni süreçteki yol haritasıyla ilgili, fabrikanın yeni sahibi Kayseri Şeker, bölge çiftçileri başta olmak üzere, kooperatif üyesi tüm çiftçilere bilgilendirme toplantıları yaparak, fabrikanın yeni hedeflerini sıralamıştı. Yozgat’ta özelleştirmenin üzerinden geçen onca süreye rağmen, herhangi bir bilgilendirme yapılmaması üreticileri ve Yozgatlı vatandaşları tedirgin etti.

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