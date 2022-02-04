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Akdemir’den ziyaret

Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir, 25’inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek’i makamında ziyaret etti.

04 Şubat 2022 Cuma 00:05
Akdemir’den ziyaret

Akdemir, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek,  ilgi ve alakasından dolayı 25’inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek’e teşekkür etti. Yozgat için yapacağı projelerden bahseden Akdemir,” Yozgat’ımız için hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Esnafımızın tercihleriyle Bakkallar Odası görevine getirildim. Getirildiğimiz günden itibaren esnafımızın sesi olmaya devem ediyoruz. Yapacağımız projelerin çalışmalarına başladık. İnşallah elimizden gelenin fazlasını yaparak tüm projelerimizi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı. Çiçek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

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