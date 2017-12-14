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Akdemir’de aday oldu

YOZGAT’ta Şubat ayı içerisinde yapılması planlanan Bakkallar Odası seçimlerinde Mustafa Akdemir adlı esnaf da aday olacağını duyurdu.

Akdemir’de aday oldu

YOZGAT’ta Şubat ayı içerisinde yapılması planlanan Bakkallar Odası seçimlerinde Mustafa Akdemir adlı esnaf da aday olacağını duyurdu.

14 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Akdemir’de aday oldu

Bakkallar Odası başkanlığı için adaylığını açıklayan Mustafa Akdemir, 14 yıldır esnaflık yaptığını, genç ve dinamik bir kadroyla esnafa hizmet etmek istediğini ifade etti.
Fırıncılık dalında şu anda hizmet verdiğini aktaran Akdemir, esnaf camiasında bulunan sıkıntı ve sorunları iyi bildiğini ve sorunların üstesinden gelmek için hizmet yarışına atıldığını sözlerine ekledi.

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