Akdemir’de aday oldu

Bakkallar Odası başkanlığı için adaylığını açıklayan Mustafa Akdemir, 14 yıldır esnaflık yaptığını, genç ve dinamik bir kadroyla esnafa hizmet etmek istediğini ifade etti.

Fırıncılık dalında şu anda hizmet verdiğini aktaran Akdemir, esnaf camiasında bulunan sıkıntı ve sorunları iyi bildiğini ve sorunların üstesinden gelmek için hizmet yarışına atıldığını sözlerine ekledi.