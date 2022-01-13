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Akdemir Mazbatasını aldı

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Yozgat Bakkallar Odası Olağan Genel Kurulunda oyların 290’ını alarak başkan seçilen Mustafa Akdemir mazbatasını aldı.

13 Ocak 2022 Perşembe 00:15
Akdemir Mazbatasını aldı

Yozgat Büyük Sinema gerçekleştirilen ve iki adayın yarıştığı kongrede 515 oy kullanıldı. Bakkallar Odanın başkanı seçilen Mustafa Akdemir 290 oy alırken, eski başkan Atilla Saygı 225 oy aldı. Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir, “Genel kurula katılan, destek veren vermeyen tüm üyelerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Mazbatasını alan Akdemir, "Oda seçimlerimiz üyelerimize, esnaflarımıza hayırlı olsun. Beni bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Dostluk, kardeşlik içerisinde tamamladığımız bir genel kuruldu. Bu anlamda Genel kurulumuza katılan tüm esnaflarımıza Yozgatlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Yozgat için esnafımız için hayırlı olsun temennileri ile görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. " ifadelerine yer verdi.

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