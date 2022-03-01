Akdaş’tan ziyaret

Yozgat Belediyesi tarafından tahsis edilen iş yerinde çalışmalarını sürdüren Yozgat Sürmeli Kadın Kooperatifi’ni Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yozgat Sürmeli Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Ünal, ‘’Kooperatif çalışmalarımızı yerinde görerek bizi ziyaret eden, ayrıca kooperatifimizin kuruluş aşamasından itibaren bize yol gösteren, desteklerini bizden esirgemeyen daima yanımızda olan Yozgat Ticaret İl Müdürümüz İbrahim Akdaş beyefendiye nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz’’ dedi.