Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1546
ALTIN
399.161
DOLAR
6.9773
STERLİN
9.7724
EURO
8.4404

Akdağmadeni’ni anlattılar

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ilçeyi ve ilçenin özelliklerini anlatıp, destek istedi.

19 Şubat 2021 Cuma 00:07
Akdağmadeni’ni anlattılar

Yalçın, Darımla ile birlikte Bakan Ersoy’u makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Yalçın, ‘’İç Anadolu Bölgesinin cenneti, tarih ve doğanın buluştuğu kadim ilçemiz Akdağmadeni hakkında sayın bakanımıza bilgiler verdik’’ dedi. Yalçın, Jeotermal Turizm açısından oldukça büyük öneme sahip Akdağmadeni ilçesinin turizm bölgesi ilan edilmesi noktasında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Yalçın, ‘’Eski Kilisenin ayağa kaldırılması noktasında hazırlamış olduğumuz Restorasyon projesini de Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a sunduk. Bizlere gösterdikleri ilgi ve verimli geçen görüşme için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni’ni Anlattılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAVZA ISLAHINA BAŞLANIYOR
HAVZA ISLAHINA BAŞLANIYOR
Projeler konuşuldu
Projeler konuşuldu
İŞKUR’dan kurs protokolü
İŞKUR’dan kurs protokolü
Kandil simidi
Kandil simidi
Çocuklar üşümeyecek
Çocuklar üşümeyecek
Polis olmak isteyene destek
Polis olmak isteyene destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim