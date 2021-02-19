Akdağmadeni’ni anlattılar

Yalçın, Darımla ile birlikte Bakan Ersoy’u makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Yalçın, ‘’İç Anadolu Bölgesinin cenneti, tarih ve doğanın buluştuğu kadim ilçemiz Akdağmadeni hakkında sayın bakanımıza bilgiler verdik’’ dedi. Yalçın, Jeotermal Turizm açısından oldukça büyük öneme sahip Akdağmadeni ilçesinin turizm bölgesi ilan edilmesi noktasında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Yalçın, ‘’Eski Kilisenin ayağa kaldırılması noktasında hazırlamış olduğumuz Restorasyon projesini de Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a sunduk. Bizlere gösterdikleri ilgi ve verimli geçen görüşme için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.