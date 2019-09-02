Akdağmadeni’ne tanıdık isim

Üç yıllık bir aradan sonra Ordu’nun Çamaş ilçesinden Akdağmadeni ilçesine atanan Kaymakam Kaplay, ‘Yeni görev yerim Akdağmadeni İlçesi, hayırlı olur’ diye başladığı Çamaç ilçesine veda yazısında, ‘İki yıl boyunca görev yaptığım Çamaş’a veda zamanı geldi. Görev yaptığım sürede desteklerini esirgemeyen Sayın Valim Seddar Yavuz'a ve meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarım ile birlikte Çamaş'a elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Çalıştığımız sürede ilçemize bütün kamu kurumları ile hizmet verdik. Eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan tarımsal destek hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet kalitesini artırmak için uğraş verdik. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerine kamu olanakları yettiği ölçüde cevap vermeye çalıştık. Dilerim halkımızın sorunlarını bir nebze de olsa çözmüşüzdür’ ifadelerini kullandı. Akdağmadeni ilçesine atanan Kaymakam Murat Kaplay, 27 Ağustos 1983 tarihinde Niğde’nin Hacıabdullah Beldesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Niğde’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.