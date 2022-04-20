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Akdağmadeni’ne Müjde

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Yozgat’ta gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ziyaretlerini değerlendirdi.

20 Nisan 2022 Çarşamba 00:48
Akdağmadeni’ne Müjde

Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştiren Varank, ORAN Kalkınma Ajansı ve KOP İdaresi desteğiyle yapılan işletmelerin toplu açılış törenine katıldı. Toplu açılış töreninde Akdağmadeni Aromatik Bitkiler Paketleme Tesisi Projesi ve Akdağmadeni Kadın Kooperatifi tarafından sunulan makarna fabrikası projesi de yer aldı. Tören sonrası Bakan Varank, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile bir araya gelen Yalçın ilçede gerçekleştirilen ve büyük mesafeler kat edilen Akdağmadeni Kırsal Turizm Projesi ile Karma ve Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projeleri hakkında bilgi verdi. 
Patent ve Coğrafi İşaret süreci tamamlanan, yakın zamanda da öğütme ve paketleme tesisinin faaliyete girmesiyle raflardaki yerini alacak Akdağmadeni Salebi hakkında bilgiler Bakan Varank’a bilgiler veren Yalçın,  Akdağmadeni Salebi hediye etti. Akdağmadeni'ne Karma ve Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması noktasında destek sözü veren Varank’a teşekkür eden Yalçın, “İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreç uzun soluklu, meşakkatli bir süreç olacak. Tüm bileşenlerimizle birlikte, bakanlarımız ve milletvekillerimizin desteğiyle memleketimizin marka değerini artıracak, istihdama katkı sunacak, geleceğe ışık olacak Karma ve Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulumu için gayret bizden, tevfik Mevla’dandır'' dedi. 

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