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Akdağmadeni’nde toplulaştırma yapılacak

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Akdağmadeni ilçesindeki iki köyde arazi toplulaştırması gerçekleştirecek.

01 Şubat 2021 Pazartesi 00:32
Akdağmadeni’nde toplulaştırma yapılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, Yozgat ile birlikte Sivas ve Kayseri'deki 57 yerde kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacak. Yozgat’ta toplulaştırma çalışmaları Akdağmadeni ilçesinin Dokuz ve Üçkaraağaç köylerinde yapılacak. Arazi toplulaştırması ile birlikte sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerinin de birlikte düşünülmesi gerektiği kaydedildi. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğüne verildiği bildirildi. Yozgat’ta geçen yıl 38 Bin 710 hektar arazi toplulaştırıldı. 3 projede toplam 49 bin 380 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 38 bin 710 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin yapıldığı anlatıldı. Devam eden çalışmalarla 10 bin 670 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiği, bu toplulaştırma çalışmalarına iki köyün daha dahil edildiği bildirildi. 

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Akdağmadeni’nde Toplulaştırma Yapılacak
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