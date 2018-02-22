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Akdağmadeni’nde bir ilk

AKDAĞMADENİ Devlet Hastanesinde ilk defa kapalı rahim alma ameliyatı yapıldı.

Akdağmadeni’nde bir ilk

AKDAĞMADENİ Devlet Hastanesinde ilk defa kapalı rahim alma ameliyatı yapıldı.

22 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Akdağmadeni’nde bir ilk

Hastaneye kanama şikayetiyle başvuran 50 yaşındaki kadın hastaya, Op. Dr. Elif Külahçı Aslan müdahale etti. Hastanede ilk kez uygulanan  laparoskopik histerektomi yöntemi ile hasta ameliyat edildi. Hastanın karnı kesilmeden, kapalı kamera sistemiyle yapılan ameliyat sonrası hasta sağlığına kavuştu. Op. Dr. Aslan, bu yöntemin hasta konforu açısından oldukça önemli olduğunu, artık hastaların başka merkezlere başvurmalarına gerek kalmadığını, jinekolojik operasyonları mümkün oldukça kapalı yöntemle yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Aslan, ‘’Laparaskopik histerektomi olarak bilinen bu yöntemde kamera ile karın içerisi gözlenerek karın üzerinde açılan küçük 2 adet delik yardımıyla operasyon gerçekleştiriliyor. Bu yöntem sayesinde hasta aynı gün ayağa kalkabilirken ertesi gün taburcu olup hayatına devam edebiliyor” dedi.
Akdağmadeni Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Kiper Aslan, hastaneye alınan son teknolojik cihazlarla, bir çok ameliyatın yapılabileceğini belirtti, tüm hastane personeline teşekkür etti.

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