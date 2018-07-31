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Akdağmadeni kitaplaştırıldı

YOZGAT’lı Araştırmacı Yazar Hami Özalan Akdağmadeni İlçesi’ni tanıtan ‘Dünden Bugüne Akdağmadeni’ adlı eserinin genişletilmiş yeni baskısını okuyucuyla buluşturdu.

Akdağmadeni kitaplaştırıldı

YOZGAT’lı Araştırmacı Yazar Hami Özalan Akdağmadeni İlçesi’ni tanıtan ‘Dünden Bugüne Akdağmadeni’ adlı eserinin genişletilmiş yeni baskısını okuyucuyla buluşturdu.

31 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Akdağmadeni kitaplaştırıldı

Hami Özalan, Akdağmadeni’ni konu alan, ilçenin coğrafi yapısı, tarihi, nüfusu, idari yapı ve eğitim durumu konularına ışık tutan eseri MRK Yayıncılık imzasıyla yayımlandı.  Yazar Hami Özalan, eserinin tarihi süreç içerisinde yaşanan olayları, kültürü, dağları, ormanları, maden ocakları, yetiştirdiği şahsiyetler ile önemli bir yere sahip olan Akdağmadeni’nin tanıtılmasında, bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasında kıymetli bilgi kaynağı olabileceği kanaatini taşıdığını belirtti. Özalan, daha evvel ilk baskısını okuyucuyla buluşturduğu eserinin genişletilmiş ikinci baskısını yeniden okuyucuya sunduğunu sözlerine ekledi.

ÖZALAN KİMDİR?

Hami Özalan 1958’de Akdağmadeni’nde dünyaya geldi. Tahsil hayatının ardından Ankara’da Turgut Özal’ın bürokratları arasında bulunarak Özal ile çalıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Nejat Arseven’in başdanışmanlığını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli kademelerde görev aldı. Hami Özalan evli ve 2 çocuk babasıdır.

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