Akdağmadeni Kışa Hazır

Olumsuz kış şartlarından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için hazırlıklarını tamamlayan Akdağmadeni Belediyesi, 50 ton tuz, 3 kepçe, 1 greyder, 3 kamyon, 2 traktör ve 30 kişilik ekiple kış ayında karla mücadele edecek. Yaz aylarında doğalgaz çalışması nedeniyle tahrip olan yolları düzenleyerek, bu yıl ki karla mücadele çalışmasının daha hızlı ilerlemesi için zemin hazırlandı. Kış aylarında görev yapacak tüm araçların bakımı yapıldı, olumsuz hava koşullarında ihtiyaç duyulacak ekipmanlar hazır hale getirdi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Kış aylarında vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ulaşım ve buzlanma konusunda tüm tedbirlerimizi aldık. Tuz stokumuz, araçlarımızın bakımları ve personellerimizin görev dağılımını yaptık. Ekiplerimiz vatandaşımızın kış mevsiminde herhangi bir sorun yaşamaması için mesai kavramı gözetmeksizin 24 saat boyunca çalışıp halkımızın hizmetinde olacak. Belediye olarak tüm ekiplerimizle kışa hazırız’’ dedi.