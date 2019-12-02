Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106904
ALTIN
269.995
DOLAR
5.7397
STERLİN
7.4248
EURO
6.3243
Flaş Haber
Sporcular kaza yaptı
Kapat

Akdağmadeni Kışa Hazır

AKDAĞMADENİ Belediyesi kış öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Akdağmadeni Kışa Hazır

AKDAĞMADENİ Belediyesi kış öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Akdağmadeni Kışa Hazır

Olumsuz kış şartlarından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için hazırlıklarını tamamlayan Akdağmadeni Belediyesi, 50 ton tuz, 3 kepçe, 1 greyder, 3 kamyon, 2 traktör ve 30 kişilik ekiple kış ayında karla mücadele edecek. Yaz aylarında doğalgaz çalışması nedeniyle tahrip olan yolları düzenleyerek, bu yıl ki karla mücadele çalışmasının daha hızlı ilerlemesi için zemin hazırlandı. Kış aylarında görev yapacak tüm araçların bakımı yapıldı, olumsuz hava koşullarında ihtiyaç duyulacak ekipmanlar hazır hale getirdi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Kış aylarında vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ulaşım ve buzlanma konusunda tüm tedbirlerimizi aldık. Tuz stokumuz, araçlarımızın bakımları ve personellerimizin görev dağılımını yaptık. Ekiplerimiz vatandaşımızın kış mevsiminde herhangi bir sorun yaşamaması için mesai kavramı gözetmeksizin 24 saat boyunca çalışıp halkımızın hizmetinde olacak. Belediye olarak tüm ekiplerimizle kışa hazırız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni Kışa Hazır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koltuk el değiştirdi
Koltuk el değiştirdi
Saatli sulama dönemi
Saatli sulama dönemi
COŞKULU KARŞILAMA
COŞKULU KARŞILAMA
Trüf Ormanı kuruluyor
Trüf Ormanı kuruluyor
Meslekleri tanıyorlar
Meslekleri tanıyorlar
Sabah Namazında buluştular
Sabah Namazında buluştular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim