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Akdağmadeni Kaymakamı değişti

AKDAĞMADENİ ilçesinde görev yapan Kaymakam Murat Kaplay, sessizce başka bir ile görevlendirilip, yerine vekaleten atama yapıldı.

20 Mart 2020 Cuma 03:17
Akdağmadeni Kaymakamı değişti

 Geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde Akdağmadeni ilçesinde göreve başlayan Murat Kaplay’ın bakanlık onayı ile geçici olarak Bingöl Vali Yardımcılığı görevine atandığı kaydedildi. Yerine ise yine bakanlık onayı ile vekaleten Kaymakam Ahmet Coşkun atandı. Coşkun ilçeye gelerek, görevine başladı. Kaymakam Ahmet Coşkun, ayağının tozuyla ilk toplantısını kurum amirleriyle gerçekleştirdi. Toplantıya kendisini tanıtarak başlayan Kaymakam Coşkun, İlçe hakkında genel bir brifing alarak, sorunları hep birlikte çözeceklerini ifade etti.

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Akdağmadeni Kaymakamı Değişti
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