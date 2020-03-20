Akdağmadeni Kaymakamı değişti

Geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde Akdağmadeni ilçesinde göreve başlayan Murat Kaplay’ın bakanlık onayı ile geçici olarak Bingöl Vali Yardımcılığı görevine atandığı kaydedildi. Yerine ise yine bakanlık onayı ile vekaleten Kaymakam Ahmet Coşkun atandı. Coşkun ilçeye gelerek, görevine başladı. Kaymakam Ahmet Coşkun, ayağının tozuyla ilk toplantısını kurum amirleriyle gerçekleştirdi. Toplantıya kendisini tanıtarak başlayan Kaymakam Coşkun, İlçe hakkında genel bir brifing alarak, sorunları hep birlikte çözeceklerini ifade etti.