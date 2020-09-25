Akdağmadeni ilçesinde yollara bakım

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, doğalgaz çalışmaları nedeniyle yollarda bozulmaların olduğunu, kış öncesinde bu yollarda başlattıkları onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Ekiplerimiz tarafından kazı çalışmalarının tamamlandığı bölgeleri sıcak asfalt, parke ve betonla yeniden düzenleyerek hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Tamiratları mümkün olan en kısa zamanda bitirmek için yoğun çalışmalarımız devam etmektedir’’ dedi.