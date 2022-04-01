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Akdağmadeni geyikleri büyülüyor

1990 yılında Vezirköprü Geyik Üretme İstasyonu'ndan getirilen 2 erkek 3 dişi geyik Akdağmadeni Ormanlarına bırakılmıştı. Şuanda sayıları 20’ye kadar ulaşan geyikler doğada drone ile görüntülendi.

01 Nisan 2022 Cuma 00:34
Akdağmadeni geyikleri büyülüyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki Doğal Yaşam Alanı’nda bulunan kızıl geyikler, havadan görüntülendi. Akdağmadeni ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 5,5 hektarlık alanda yetiştirildikten sonra 2008 yılında doğal ortamına salınan kızıl geyikler, dron ile görüntülendi. Sayıları 15 ila 20 arasında değişen kızıl geyiklerin karla kaplı doğada yiyecek aramaları, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Özellikle kış aylarında kızıl geyiklerin yiyecek bulmakta güçlük çekmemesi için Yozgat Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alana yem bırakılıyor. 

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